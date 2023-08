Nog twijfel bij Anderlecht tussen twee vervangers voor Dreyer tegen Westerlo

Anders Dreyer werd vorig weekend tegen STVV met rood van het veld gestuurd. Anderlecht aanvaardde de schorsing voor twee speeldagen, maar zit niet dik in de wingers. Er is nog twijfel wie hem gaat vervangen.

Riemer probeerde ons vrijdag een paar oplossingen voor te schotelen. "Sardella of Patris kunnen hoger spelen", denkt de Deen. Niet dat dat betekent dat beide in de ploeg zouden staan, maar dat ze veel meer de diepte zouden opzoeken terwijl er op het middenveld een vierkant wordt gezet met een verdedigende middenvelder die moet inzakken.

Het meest logische zou echter zijn om een rechtstreekse vervanging te zetten, aangezien er aan de opstelling niet te veel gewijzigd mag worden. Orders van bovenaf. In dat geval zou Stroeykens op de flank kunnen komen te staan.

Maar ook Benito Raman is een optie naar wat we horen. De aanvaller heeft zijn rol aanvaard en is telkens met veel energie ingevallen. Dat zou beloond kunnen worden door Riemer.