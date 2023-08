Patrick Goots streng voor Antwerp na 1-1 tegen OH Leuven: "Dat is een werkpunt"

Antwerp speelde vrijdagavond 1-1 gelijk op het veld van OH Leuven. Geen goede generale repetitie voor de Champions League, dat zag ook Patrick Goots.

Antwerp kwam vrijdag op het veld van OH Leuven na een halfuur op een 0-1 voorsprong dankzij een echte spitsengoal van Vincent Janssen. Maar de landskampioen slikte tien minuten voor tijd toch nog een tegengoal op hoekschop. Sagrado kopte voorbij Butez binnen.

"Antwerp liep tegen een aangekondigde tegengoal aan", zegt Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen. Zo trapte Bataille een bal weg met de hak, Avila schoof uit en Butez trapte de bal enkele keren weg, zag Goots.

"De concentratie – vorig seizoen dé sterkte van Antwerp – ontbrak om de zege over de streep te trekken", stelt Goots. Maar er mag volgens Goots ook niet van uitgegaan worden dat Antwerp altijd een 1-0 of 0-1 voorsprong zal kunnen verdedigen. "De marge vergroten is een werkpunt." Al lukte dat tegen Kortrijk (6-0) wel.

Ander Antwerp in de Champions League

Maar de 1-1 van tegen Leuven mag dinsdag in de Champions League tegen AEK Athene niet blijven hangen. "Dinsdag zullen we opnieuw het Antwerp te zien krijgen dat we gewend zijn", voorspelt Goots dan weer.