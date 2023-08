Wouter Vrancken probeert schuldige aan te wijzen na nieuw puntenverlies in eigen huis: "Dat neem ik hen kwalijk"

De frustratie rolde van de tribune tijdens Racing Genk-Charleroi toen de thuisploeg er maar niet in slaagde om een goede aanval op de mat te brengen. Gelukkig keerde het in de tweede helft, maar het was niet genoeg om de drie punten thuis te houden voor de troepen van Wouter Vrancken.

De eerste helft tussen Racing Genk en Charleroi was op z'n zachtst gezegd matig te noemen. Voor de eerste keer in een lange tijd begon Genk aan een wedstrijd zonder Trésor of Paintsil maar de vervangers (Fadera en Sor) brachten niet wat Vrancken wat hen verwachtte waardoor ze bij de rust in de kleedkamer konden blijven.

"Onze aanval heeft de rest van de ploeg in de steek gelaten in de eerste helft", is Vrancken scherp op de persconferentie na de wedstrijd. "Het is jammer voor de jongens, zeker als je het verschil ziet met de invallers in de tweede helft. Dan neem ik hen dat wel kwalijk."

Paintsil

Die invallers in de tweede helft waren onder meer Luca Oyen en Joseph Paintsil. Die laatste kreeg tegen Olympiakos nog een rode kaart maar kon op de grasmat de supporters geen verzoeningscadeau schenken. Koffi stond pal in de 1 tegen 1 met Paintsil.. "Hij zit er wel mee, daarom is het heel jammer dat hij niets goed kon maken want hij deed echt zijn best", beslut Vrancken.