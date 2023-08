Niet altijd het meest verwachte dat prioriteit heeft, zeker niet bij KV Mechelen: "Dat is belangrijk voor de supporters"

De neuzen wijzen weer in dezelfde richting bij KV Mechelen, zowel bij de spelers als bij de supporters. De ontevredenheid na de opdoffer in het Molenbeekse Edmond Machtensstadion heeft plaatsgemaakt voor vreugde na toch wel een knap statement tegen Union (4-0).

Zo uithalen tegen een ploeg die de laatste jaren meedoet aan de top, dat geeft de Mechelse burger uiteraard moed. Het is al wel vaker gebeurd wanneer Union over de vloer komt. "Vooral voor het publiek was de overwinning tegen Union belangrijk", geeft Geoffry Hairemans - voorbije zaterdag goed voor een doelpunt en een assist - aan.

Al is de creatieve middenvelder er zich van bewust dat het fraaie resultaat in de ogen van de fans misschien niet eens het belangrijkste was. Wel dat er een team op het veld stond dat zich van in de eerste minuten gretig presenteerde en vol overgave speelde.

© photonews

"Opnieuw een beetje positiviteit in de club brengen, was zeker nodig. We hebben 'bloed, zweet en tranen' getoond. Zo maken we het publiek gelukkig en onszelf ook", blikt Hairemans terug op de terugkeer van passie en strijd in de Mechelse rangen.

Net datgene waar het zo aan ontbrak bij de verplaatsing tegen RWDM, was een week later veelvuldig aanwezig. "Dat je zo kunt antwoorden en uw beste beentje kunt voorzetten, is belangrijk voor de supporters om te zien."