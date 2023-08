Anderlecht-flop mag carrière proberen herlanceren in de Serie B

U weet wel nog wat er vorig seizoen allemaal gebeurde bij Anderlecht. De Brusselaars waren in de wolken dat ze twee talentvolle spitsen hadden kunnen huren, maar zes maanden later waren die alle twee alweer weg. Sebastiano Esposito mag het nu in de Italiaanse tweede klasse proberen.

Esposito keerde in de winter terug naar Inter nadat hij bij Anderlecht al voor heel wat ophef had gezorgd en niet meer in de plannen voorkwam. Hij werd door Inter meteen weer uitgeleend aan Bari, waar hij toch vier keer scoorde in 15 matchen. Dit seizoen wordt hij aan Sampdoria uitgeleend. De voormalige subtopper degradeerde vorig seizoen uit de Serie A. Ze bedongen bij de huur ook een aankoopoptie. Eerder werd de 21-jarige Esposito ook al uitgeleend aan SPAL, Venezia en het Zwitserse FC Basel. In Milaan heeft hij nog een contract tot medio 2025.