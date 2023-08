Alexander Blessin uit kritiek ... en dat gaan ze in Anderlecht helemaal niet graag horen

Union neemt het deze week op tegen Lugano in de voorrondes van de Europa League. En dat zou wel eens een belangrijke wedstrijd kunnen gaan worden.

Voor Union SG is er al zeker een groepsfase. De vraag rest: wordt er dat eentje in de Europa League, dan wel in de Conference League?

Ook dit seizoen wijken de Brusselaars voor hun Europese duels uit. Het Dudenpark mag Lugano alvast niet ontvangen.

© photonews

En dus trekken ze - net als vorig jaar het geval was - naar de andere kant van Brussel, bij de buren van RSC Anderlecht. Al valt daar iets over te zeggen.

Excuses

Coach Alexander Blessin is alvast niet te spreken over de staat van de grasmat, die niet echt blaakt van 'Europese gezondheid'. "De greenkeeper is zich komen excuseren", klonk het op de persconferentie.

"Het is jammer dat we voor zo'n belangrijke match met zo'n veld af te rekenen krijgen. Maar het mag geen excuus zijn: het is voor Lugano hetzelfde. En zij moeten ook in Genève spelen volgende week."