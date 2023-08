Nieuwe miljoenendeal gesloten: Vincent Kompany blijft maar geld uitgeven, sociale media-cel blijft maar scoren met hilarische filmpjes

Aaron Ramsey werd voor meer dan 16 miljoen euro weggehaald bij Aston Villa, Hannes Delcroix voor drie miljoen euro bij Anderlecht. En zo stijgen de uitgaven van Kompany & co.

Met eerder al onder meer Sander Berge, Zeki Amdouni van Basel en doelman James Trafford zit Burnley al op meer dan 100 miljoen uitgaven. En het lijkt ook nog niet te stoppen.

Kompany doet er dus alles aan om zijn kern Premier League-waardig te maken en dat mag dus wel wat kosten. Ondertussen is er ook de genialiteit van de sociale media-cel.

Voor de transfer van Ramsey haalden ze hun inspiratie voor een keertje bij de film Barbie, met onder meer Margot Robbie. Het is niet de eerste keer dat ze toeslaan op de sociale media bij de aankondigen van hun deals.

Ook bij Delcroix was het overigens raak en humoristisch:

