'Promovendus gaat hard en wil shoppen bij Cercle Brugge én Beerschot en heeft nog anderen op het oog'

In de Jupiler Pro League zijn we ondertussen vier speeldagen ver. En dus beginnen de meeste ploegen een zicht te krijgen op hoe ze ervoor staan en/of wat ze nog nodig hebben.

RWDM begon zeker niet slecht aan het seizoen en pakte al enkele overwinningen. Daardoor hebben ze al wat punten voorsprong kunnen pakken op de staartploegen. Toch willen ze in Brussel niet op de lauweren gaan rusten, want ook zij beseffen dat het nog een lang seizoen wordt.

De strijd om play-off 2 en om degradatie te ontlopen wordt voor niemand makkelijk. Zeker na de 7-1 pandoering op Jan Breydel willen ze zich dan ook nog graag gaan versterken. Volgens La Dernière Heure komen ze daarbij uit bij een vijftal namen.

Decostere en Verlinden

Robbe Decostere van Cercle Brugge blijft daarbij een van de belangrijkste namen, maar ook Thibaut Verlinden van Beerschot wordt genoemd. Vanuit Lyon zouden er dankzij sterke man Textor ook nog een aantal spelers kunnen naar Brussel verhuizen.

De komende weken wordt het sowieso dus nog uitkijken wat er gaat gebeuren. In België is de transfermarkt nog open tot 6 september. Dan moet het team competitiever zijn om de strijd aan te gaan in de Jupiler Pro League.