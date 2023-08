Spanning stijgt: 'Duitse traditieclub wil Standard, Anderlecht en Westerlo de loef afsteken voor sterkhouder JPL-club'

Stef Peeters zit momenteel nog steeds zonder club. Toch is er genoeg belangstelling voor de gewezen sterkhouder van KAS Eupen. Het binnenland of het buitenland, wat gaat het worden?

Zowel Standard als Anderlecht waren er als de kippen bij om de ex-spelverdeler van KAS Eupen te proberen binnenhalen. Die was einde contract in de Oostkantons.

De 31-jarige Limburger leek eerst op weg naar Anderlecht, maar zover kwam het niet. Standard sprong in de dans, daarna ook KVC Westerlo.

© photonews

In het verleden speelde Peeters onder meer voor STVV, Cercle Brugge en Eupen, waar hij telkens een van de absolute sterkhouders was. De vraag was dan ook of er nog een Belgische club zou gaan bijkomen.

Berlijn

Temeer de ervaren Belg ook wel eens trek heeft in een buitenlands avontuur. Het Turkse Antalyaspor roerde zich de voorbije dagen ook voor de middenvelder.

Met Hertha Berlijn is er nu ook een Duitse traditieclub die hem wil inlijven. Die staan er met 0 op 9 in de Duitse tweede klasse voorlopig ook niet goed voor.