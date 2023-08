Antwerp moet net datgene waar het enorm in excelleert opnieuw doen om het kampioenenbal te halen

Met de matchen in de Europa League en Conference League voor de deur, is al zeker dat Antwerp tijdens dit rondje Europa de belangrijkste uitslag neerzette onder de Belgische ploegen. Door AEK Athene te kloppen heeft het zijn kansen gaaf gehouden op kwalificatie voor de Champions League.

Daarom dat we daar toch nog even bij blijven stilstaan. Antwerp speelde het klaar met een bewonderenswaardige vechtlust en uitstekend verdedigingswerk. Uitgerekend twee ingrediënten die ook nodig zullen zijn in de terugmatch in Athene, maar waar we dus van weten dat de Great Old daar zeker en vast mee kan uitpakken.

Helse klus

Het doet het vermoeden groeien dat de Belgische landskampioen in de laatste kwalificatieronde van het kampioenenbal overeind kan blijven. Al belooft het een helse klus te worden: ook met 11 tegen 11 had het het niet onder de markt met AEK, dat in eigen huis en gesteund door een boel fanatieke Grieken misschien nog een tand hoger schakelt.

Overleven en goed verdedigen zal in Griekenland de boodschap zijn. Twee dingen die Antwerp kan als de beste. Het is geen toeval dat AEK uit vele momenten van dreiging relatief weinig uitgespeelde kansen puurde op de Bosuil. Op Belgisch niveau hebben we het vorig seizoen vaak gezien, in de reeksen van clean sheets die RAFC neerzette.

© photonews

Het was dan vaak niet zo dat er helemaal niets werd weggegeven, maar wel dat op die momenten de defensie alsnog net op tijd ingreep. Specialisatie van het duo Alderweireld-Pacho. Het vertrek van Pacho leek dan ook een aderlating te betekenen, tot Coulibaly in zijn debuutmatch al volop blijk gaf zich tot een waardige vervanger te ontpoppen.

De nieuwe Pacho

Antwerp is nu weer goed gewapend om zijn sterke punten in de verf te zetten. Een iets minder zekere factor zal zijn of Keita zijn glansprestatie qua balrecuperatie kan herhalen in Athene - het zal nodig zijn. En al helemaal of stamnummer 1 offensief voldoende kan brengen. Qua inzet en defensief werk kan het zeker wel CL-niveau halen.