Jérémy Doku werd direct de hemel ingeprezen: "Een winger van toekomstige wereldklasse" - KDB speelde ook zijn rol

Het is officieel: Jérémy Doku is de nieuwe versterking van Manchester City. De Rode Duivel sprak zijn eerste woorden als Citizen en werd zeer hoog gewaardeerd door zijn nieuwe technisch directeur, Txiki Begiristain.

Kevin De Bruyne speelde zijn rol in de transfer, wist Doku te vertellen. "Natuurlijk ken ik hem goed. Hij is de kapitein, dus zodra hij de eerste geruchten hoorde, stuurde hij me een bericht met de vraag of ik vragen had", aldus Doku.

"Hij vertelde me dat als ik iets nodig had, hij er voor me was. Ik was erg blij om dat te lezen en het maakte het allemaal gemakkelijker. Maar ik had al gehoord dat iedereen in de groep erg aardig was. Ik ben erg blij om hier te zijn, erg opgewonden. Ik kan niet wachten tot het begint.'

De komst van Jérémy Doku naar Manchester City, de derde aanwinst deze zomer na Josko Gvardiol en Mateo Kovacic, werd ook becommentarieerd door technisch directeur Txiki Begiristain.

"Hij is een heel opwindende jonge speler en ik ben heel blij dat hij bij ons komt. Qua kwaliteiten heeft hij alles wat een vleugelspeler nodig heeft. Hij heeft een ongelooflijke snelheid en is uitzonderlijk in 1-tegen-1-situaties. Ik denk echt dat dat met het werk van Pep Guardiola en de rest van de technische staf hij zich gaat ontwikkelen tot een spits van wereldklasse."