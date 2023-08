Volgens Jean Kindermans was Romelu Lukaku de beslissende factor dat Jérémy Doku zijn eerste profcontract tekende bij Anderlecht

Jean Kindermans verlaat binnenkort Anderlecht voor een nieuw avontuur bij Antwerp. Hij is mee één van de grondleggers van het succes van de jeugdwerking van Anderlecht. Al heeft Romelu Lukaku ook wat geholpen.

Anderlecht zag vele talenten vertrekken voor ze een profcontract tekende. Jérémy Doku tekende wel zijn eerste profcontract en dat was de start van een mooie carrière die hem nu naar Manchester City brengt. Dat kan u HIER lezen.

Moeilijke gesprekken

Jérémy Doku tekende zijn eerste profcontract bij Anderlecht op 15-jarige leeftijd, maar vlot verliep dit niet volgens Jean Kindermans. “Maar dat waren heel moeilijke gesprekken”. Dat zijn jongens die op zeer jonge leeftijd aandacht trekken van alle Europese topclubs en ze gaan vrij snel in zee met makelaars. En met hen krijg je natuurlijk volledig andere gesprekken dan met ouders.”

“Romelu is een van de beste ambassadeurs om jonge spelers het juiste pad te laten kiezen. Hij is zelf zeer jong vertrokken naar zijn lievelingsclub, Chelsea, maar heeft dan ook veel geduld moeten tonen. Ik weet nog dat ik in mijn bureau met Romelu sprak over het probleem om jonge spelers aan ons te binden, onder meer Doku. Hij antwoordde: Kom geef uw telefoon door aan mij, ik ga hem bellen. Dat wilde ik niet, want een telefoontje raakt rap vergeten. Ik heb hem een videoboodschap laten opnemen om hem te overtuigen. Ik heb dat filmpje trouwens nog altijd op mijn telefoon staan. Daarop is te zien hoe Romelu de familie Doku raad geeft: Hey jongens, blijf nog even bij Anderlecht, je zit hier goed, en zo verder.”