'Burnley en Kompany kregen njet van andere Belgische club dan KV Kortrijk'

Burnley is op zoekt naar een ploeg in België om jonge talenten te stallen. Het onderneemt een nieuwe poging om KV Kortrijk over te nemen.

Burnley speelt dit seizoen weer in de Premier League en is op zoek naar een club waar het jonge spelers de kans kan geven om te rijpen. Daarvoor wil het nog maar eens in België een club proberen over te nemen.

Volgens Het Nieuwsblad lag Beerschot eventjes op tafel, maar de ploeg uit de Challenger Pro League zou liever volledig op eigen benen staan, dan deel uit te maken van een groep die voetbalploegen heeft.

Nu is Sheffield de moederclub, maar een dergelijk scenario willen ze op Het Kiel in de toekomst liever vermijden. En dus gingen Kompany en co opnieuw aankloppen bij KV Kortrijk voor een mogelijke overname.

Burnley greep deze zomer naast de West-Vlaamse club, nadat Kaminski Group de deal naar zich toe wist te trekken. Alleen ging die uiteindelijk niet door en kwam KV Kortrijk met een stevige vertraging aan de start van de Jupiler Pro League.