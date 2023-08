Fans van Genk komen met twee opvallende namen voor nieuwe spits

KRC Genk heeft nog een nieuwe spits nodig. Dat hebben de voorbije wedstrijden meer dan ooit aangetoond.

De offensieve weelde voor Wouter Vrancken is bijzonder klein. De club blijft werken aan een terugkeer van Paul Onuachu.

Een ruildeal met Southampton waarbij Joseph Paintsil betrokken was is mislukt, maar de Limburgers zijn nog bezig met Onuachu en enkele andere pistes.

De fans van KRC Genk speculeren ondertussen op sociale media hoe het probleem opgelost kan worden. En daarbij vallen al eens opvallende namen...

“Onuachu zal wel komen, even geduld. Hadden dat beter vroeger gedaan, dan zaten we nog in de Europa League.”

“Geduld??? De spits had er moeten zijn voordat de voorrondes voor de Champions League begonnen. Fout van bestuur.”

“Dit voelde je toch gewoon aankomen dat de deal met Paul niet ging geven. Zelfs als ze die met verlies zouden willen verkopen gingen ze die nooit in cadeauverpakking aanbieden. Ik zou durven voor Michael Frey te kiezen.”

“Ik vind Frey wel een goede keuze.”

“Als ze toch eentje gaan kopen moet die ook Europees zijn steentje bijdragen en niet maar iemand halen die wat meer kan lopen.”

“Ze halen Frey niet omdat die geen kloten kan shotten.”

“Antwerp zal die nooit aan ons willen verkopen.”

“Is hij Frey? Grapje he. Of Jelle Vossen terughalen.”