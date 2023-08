De Witte heeft het moeilijk met kritiek: "25 jaar club uit moeras getrokken, dan heb je toch een verdienste?"

Ivan De Witte en Michel Louwagie hebben KAA Gent overgelaten aan Sam Baro. Eigenlijk konden ze geen geld krijgen voor hun aandelen die van hand verwisselden, maar De Witte streek toch 2,5 miljoen op en Louwagie 1,5. Daar kwam kritiek op achteraf van de Gentse politiek.

De Witte betreurt dat, want hij heeft leven en ziel in de club gestoken. "Als je 25 jaar een club uit het moeras hebt getrokken en Europees op de kaart hebt gezet, dan heb je toch een bepaalde verdienste. Je kan het ook zo bekijken, hé", zegt hij in HLN.

"Bovendien zijn de bedragen niet van die orde als wat er bij andere clubs gebeurt – de koper heeft die overigens zelf bepaald – én gaat het hier niet alleen over Michel en mezelf. Ook alle andere ex-bestuurders en aandeelhouders hebben een rechtmatige vergoeding toegewezen gekregen. Er is juridisch trouwens niets mis met wat we gedaan hebben."

Het raakt hem natuurlijk wel. "Dat heeft pijn gedaan, ja. Nu, als ik dan deze week bij jullie lees dat Sven Kums vindt dat Michel en ik ‘ongelooflijk belangrijk zijn geweest’ voor AA Gent, en ‘krediet en lof verdienen’ omdat we ‘een bijna failliete club kampioen hebben gemaakt’, dan ben ik trots."