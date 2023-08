Ronny Deila verrast en sluit verloren zoon weer in de armen bij Club Brugge

Het leek erop of Eder Balanta ook dit seizoen zijn kans niet zou krijgen bij Club Brugge. Maar sinds maandag traint hij toch weer mee met de A-kern.

Club Brugge haalde de Colombiaan Eder Balanta in september 2019 weg bij het Zwitserse FC Basel voor zo'n 2,5 miljoen euro. Een vaste basisspeler werd hij er echter nooit, maar toch speelde Balanta al 112 wedstrijden voor blauw-zwart.

In januari van dit jaar werd Balanta uitgeleend aan Schalke 04, maar ook daar kwam hij niet aan spelen toe. Hij speelde uiteindelijk maar zes matchen en verzamelde er 238 minuten. Balanta keerde deze zomer terug naar Brugge, maar ook onder Ronny Deila leek hij geen kans meer te krijgen.

Balanta werkte sinds deze zomer individueel in het Belfius Basecamp in afwachting van een transfer, maar die kwam er niet. Maar de Colombiaan bleef wel hard werken en maakte indruk op Deila, waarmee hij ook een goed gesprek had.

Sinds maandag maakt Balanta ook weer deel uit van de A-kern en traint hij ook opnieuw mee, dat maakte Club Brugge zelf bekend op zijn sociale media. Afwachten of hij de komende tijd ook minuten zal krijgen van Deila.