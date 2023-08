Leoni wordt al vergeleken met een paars-wit icoon: "Dat moet hij wel nog meer durven"

Is hij de speler waar het meeste aandacht naar uitgaat bij dit seizoensbegin? Het zal toch niet veel schelen. Théo Leoni verbaast vriend en vijand met zijn spel. In die mate dat hij zelfs al vergeleken wordt met Walter Baseggio.

Baseggio speelde op dezelfde positie en hield het ook simpel, maar was even compleet. "Het maakt me blij om dat te horen", zegt Baseggio in LDH. "Leoni heeft nog niet veel wedstrijden gespeeld, maar hij laat al geweldige dingen zien. Vind ik dat hij op mij lijkt? Ja, voor bepaalde aspecten van zijn spel, maar we zijn nog steeds verschillende spelers."

Zijn doelpunt tegen Charleroi maakte alvast indruk op het icoon van paars-wit. "Hij heeft een afstandsschot, dat is te zien”, zei hij. "Hij sloeg toe met rechts, maar liet al zien dat zijn linkervoet eveneens erg goed is. Hij moet nog meer durven om vanop 25 meter te trappen, zoals ik deed."

Leoni is wel verfijnder, fysiek niet zo'n kerel als Baseggio. "Ik had het voordeel dat ik een drogere, zwaardere trap had dan de zijne. Het zorgde er ook voor dat ik heel goed lange passes kon versturen. Hij is fijner en weet beter hoe hij het leer moet plaatsen dan ik."