Mark van Bommel heeft wat te zeggen over blessure van Toby Alderweireld

Zelfs een blessure bij sterkhouder Toby Alderweireld hield Royal Antwerp FC niet uit de Champions League. Mark van Bommel rekent alvast op zijn verdediger.

De kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League leek aan een zijden draadje te hangen toen Toby Alderweireld op bezoek bij AEK Athene een schouderblessure opliep. De spelers rechtten echter hun rug en pakten alsnog de kwalificatie.

Na de match werd duidelijk dat de schouder van Alderweireld uit de kom was. Die blessure zal hem vermoedelijk een drietal weken aan de kant houden, waardoor de eerste match van de groepsfase van het kampioenenbal in gevaar komt.

Trainer Mark van Bommel hoopt alvast dat Alderweireld tegen dan voldoende hersteld zal zijn om mee te spelen. “We moeten van week tot week bekijken hoe het verloopt”, klinkt het bij Sporza.

“Toby is een sterke kerel, die zich goed verzorgt. Dan herstel je sneller. We proberen hem erbij te hebben voor de start van de Champions League. We zullen zijn ervaring goed kunnen gebruiken.”

Royal Antwerp FC lootte donderdag in Monaco voor de groepsfase Barcelona, Porto en Sjachtar Donetsk als tegenstanders.