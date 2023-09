Slaat Club Brugge laatste grote slag? Amerikaanse verdediger nadrukkelijk in beeld

Club Brugge geraakt stilaan op toerental. Toch lijkt een definitieve versterking nog een absolute must.

Blauw-zwart zou volgens Het Nieuwsblad zijn oog hebben laten vallen op centrale verdediger Chris Richards. De 23-jarige Amerikaan van Crystal Palace kan bij de Londense club niet rekenen op veel speelminuten en daar wil Club nu gebruik van maken.

Met Union Berlin, Stuttgart, Norwich en een handvol andere clubs toonden heel wat clubs interesse in de verdediger. Nu de transfermarkt in de grote Europese competities gesloten is, zou Club Brugge een slag kunnen slaan.

De transfermarkt in België sluit op 6 september. Club moet wel hopen dat Crystal Palace wil meewerken aan een transfer, en het zal zich moeten haasten, want maandag moet het zijn Europese spelerslijst indienen bij de UEFA.