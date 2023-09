'Genk vergeet Onuachu en wil nieuwe spits halen in de Premier League'

KRC Genk is nog vol op zoek naar een nieuwe spits. Hoe sneller hoe liever voor de Limburgers, al loopt niet alles op rolletjes.

Zo blijkt dat de onderhandelingen over de terugkeer van Paul Onuachu zeer stroef verlopen. Southampton zou eisen stellen waar Genk absoluut niet in wil meegaan. Om dan toch nog een spits te versieren, richten de Limburgers nu hun peilen op Andi Zeqiri. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Zeqiri staan onder contract bij Brighton. Hij werd afgelopen seizoen verhuurd aan FC Basel waar hij in 50 wedstrijden goed was voor 18 doelpunten en twee assists. Het is nog niet duidelijk hoe ver Genk staat in de mogelijke transfer.

Hoe sneller Genk een nieuwe spits haalt, hoe beter voor de club. Maandag is namelijk de deadline om spelers in te schrijven voor Europese competities. Als ze dat niet halen, zal de nieuwe aanwinst niet speelgerechtigd zijn in Europa.