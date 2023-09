Op overschot bij OHL: Raphael Holzhauser op weg naar Beerschot?

Ex-speler Raphael Holzhauser was afgelopen weekend te gast op het Kiel. Dat zorgde meteen voor de nodige transfergeruchten.

Geen Raphael Holzhauser bij OH Leuven vrijdag. Hij zat voor de tweede week op rij niet in de wedstrijdselectie van Marc Brys. Na een basisplek op de openingsspeeldag kreeg hij enkel nog een invalbeurt tegen RWDM.

Het ziet er dan ook naar uit dat de Oostenrijker op overschot is bij OH Leuven. Dat hij tegen Francs Borains in de tribune zat zorgde meteen voor heel wat transfergeruchten, maar volgens Gazet van Antwerpen is de komst van Holzhauser onmogelijk voor Beerschot.

“Hij werd deze zomer nochtans meermaals aangeboden op het Kiel. Holzhauser zou ook zelf een terugkeer wel genegen zijn, maar OHL wil hem niet verhuren en Beerschot heeft geen transferbudget. Het kan daarnaast zijn astronomisch loon ook absoluut niet overnemen. Zelfs als Holzhauser buitensporig veel zou willen inleveren, is de kloof tussen vraag en aanbod gewoon te groot”, klinkt het.

Beerschot is nog op zoek naar versterking, maar daarvoor zullen eerst nog andere spelers moeten vertrekken. Als dat niet lukt, dan komt er niemand de ploeg vervoegen.