Verdeelde reacties op Kasper Schmeichel: Zo denken fans van Anderlecht over zijn komst

Kasper Schmeichel is op weg naar RSC Anderlecht. Op sociale media zijn de reacties enorm verdeeld op zijn komst.

RSC Anderlecht zag deze zomer Bart Verbruggen en Hendrik Van Crombrugge vertrekken. Met Maxime Dupé kreeg Brian Riemer een mooie vervanger.

Nu lijkt ook Kasper Schmeichel, transfervrij na opzeg van zijn contract bij OGC Nice, op weg naar het Lotto Park.

Op sociale media reageren fans van Anderlecht uiteenlopend op zijn komst. Een greep uit de reacties...

“Het was Fredberg die besloot om Schmeichel te gaan halen. Zonder echt iemands mening te vragen. Het was een beetje een verrassing binnen de groep!”

“Goede transfer voor Anderlecht.”

“Anderlecht becoming a Danish legion”

“This guy is too good to be playing in Anderlecht. Why didn't anyone want to sign him?”

Anderlecht heeft een spits nodig

“Triestig. Kan je evengoed geld door het raam gooien. Wij zijn geen Deens OCMW voor spelers die bij hun clubs niet aan de bak komen. Of overbetaalde Denen die niks van meerwaarde bieden.”

“Fredberg is zijn eigen de das aan het omdoen.”

“Onnodig!”

“Te veel geld? Misschien zoeken achter een degelijke spits die goesting heeft, want m.i. zit Dolberg met zijn gedachten in Ibiza.”

“Maar verdomd, we hebben het niet nodig! Fredberg maakt een grote fout, het is in de aanval (vleugelspeler) dat we een speler nodig hebben…”