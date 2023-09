Karel Geraerts kijkt uit naar nieuwe job als trainer: "Binnen enkele weken"

Karel Geraerts werd na vorig seizoen op straat gezet door Union SG. Hij denkt binnenkort opnieuw aan de slag te gaan.

Het afscheid van Karel Geraerts bij Union SG kwam er niet zoals hij dat graag gezien had. Hij werd eind vorig seizoen ontslagen door de club, omdat hij zich niet kon vinden in het verbeterde contract dat hem aangeboden werd.

Ook al liep zijn afscheid niet zoals hij het zelf graag gezien had, toch koestert hij zeker geen wrok voor de Brusselaars. “Het hoofdstuk is helemaal afgesloten voor mij”, liet hij weten in de eerste aflevering van Extra Time.

Er waren in het tussenseizoen gesprekken met Club Brugge en enkele clubs uit het buitenland. Enkele weken geleden kwam hij nog in beeld bij de Jonge Duivels. “Al wilde ik dat laatste niet doen”, is hij heel duidelijk.

Het moment van zijn ontslag was vervelend om snel een nieuwe job te hebben. “Het grote nadeel van mijn ontslag was de timing. Bijna alle clubs hadden hun huiswerk klaar.”

Toch denkt Geraerts snel opnieuw aan de slag te gaan. “Voor mij is het heel rustig afwachten op wat er komt. Ik ben ervan overtuigd dat ik binnen enkele weken weer aan de slag kan gaan en me kan amuseren.”