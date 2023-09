Standard neemt beslissing rond Joachim Van Damme en doet dat met klasse

Joachim Van Damme zijn periode bij Standard is niet geworden wat hij ervan verwachtte. Sinds hij twee jaar geleden bij de Rouches tekende speelde hij er amper vier matchen. Aan die lijdensweg is nu ook een einde gekomen.

Standard heeft in onderling overleg met Van Damme zijn contract verbroken. Er was momenteel geen interesse in de 32-jarige middenvelder, die zo meer tijd krijgt om een nieuwe club te zoeken.

Van Damme moest in het seizoen 2016-2017 een schorsing uitzitten voor drugsgebruik. Nadien werd hij opgepikt door SK Beveren en daarna ging het voor een half seizoen terug naar zijn ex-club KV Mechelen.

Daar haalde Standard hem weg, maar hij verdween er al snel op de achtergrond. Standard laat hem wel toe om mee te blijven trainen, wat hem in staat stelt een nieuwe club te vinden en topfit aan te komen.