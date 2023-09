Hein Vanhaezebrouck is er nog niet helemaal gerust in wat zijn spits(en) betreft

In België is de transfermarkt woensdagavond gesloten. In bepaalde andere landen is dat nog niet het geval. En dus blijft het altijd nog een klein beetje met twee woorden spreken. Ook over transfers.

De kans dat KAA Gent nog een van zijn goudhaantjes zal laten vertrekken is bijzonder klein, maar als er bijvoorbeeld uit Saoedi-Arabië een weergaloos en niet te weigeren bod komt is het moeilijk voor Gent om nee te zeggen. Dus het kan altijd nog.

De markt in Saoedi-Arabië sluit pas donderdag 7 september, dus lijkt dat nog een dagje stress voor Louwagie, De Witte en Vanhaezebrouck. We kijken dan vooral naar Gift Orban, die in de belangstelling stond van verschillende ploegen.

Transfermarkten

Met daarbij dus ook teams uit de zandbak. En technisch gezien is een deal met Turkije of Griekenland bijvoorbeeld ook nog mogelijk - die markten sluiten ook pas binnen enkele dagen. Tot 15 september is het in principe dus nog een beetje afwachten.

© photonews

"Ik ben blij dat ik mijn spitsen nog heb en anders hadden we het anders opgelost. We zien nog wel, er zijn nog wel een paar markten open dus altijd opletten nog", aldus Hein Vanhaezebrouck over onder meer Gift Orban.

"Of hij spijt gaat krijgen dat hij gebleven is? Neen, hij zal zeker nog veel speelkansen krijgen. Dat hij op de bank begon tegen Club Brugge is omdat ik drie goede spitsen heb. En dat hij eraf moest na de rode kaart voor Fadiga was omdat Cuypers een grotere actieradius is. Gift Orban heeft dat professioneel opgepakt."