Wow: 'Mehdi Carcela en Jordan Lukaku gelinkt aan deze Belgische club'

Mehdi Carcela en Jordan Lukaku worden allebei aan dezelfde Belgische club gelinkt. Het zegt veel over de ambities van de amateurclub.

Volgens Het Laatste Nieuws staan zowel Mehdi Carcela als Jordan Lukaku in de belangstelling van Eendracht Aalst. Dat team komt momenteel uit in de Tweede Amateurklasse, maar toont de laatste weken heel wat ambities.

Dubbele aanwinst?

Er kwam een nieuw, buitenlands management en er werden de voorbije weken al een aantal heel opvallende deals gesloten. En nu willen ze dus ook nog een aantal Belgen toevoegen aan de selectie om de ambities waar te maken.

Mehdi Carcela zit ondertussen wel al een jaar zonder club, maar zou dus ook vrij snel kunnen overkomen naar de Ajuinenstad. Lukaku van zijn kant tekende onlangs dan weer nog een contract in de Turkse tweede klasse. Of en hoe hij naar Aalst kan raken is nog niet helemaal duidelijk.