📷 OFFICIEEL Southampton maakt deal rond vertrek Paul Onuachu bekend

Southampton heeft een oplossing gevonden voor Paul Onuachu. Hij wordt een seizoen uitgeleend aan het Turkse Trabzonspor.

Paul Onuachu verkaste tijdens de wintermercato van KRC Genk naar Southampton voor 18 miljoen euro. Een groot succes werd dat niet. Onuachu speelde niet vaak mee en de ploeg degradeerde naar The Championship.

De Nigeriaan werd gelinkt aan een terugkeer naar KRC Genk, maar dat ging niet door. De Gouden Schoen van 2021 wordt nu voor een seizoen uitgeleend aan Trabzonspor in de Tukse Süper Lig. De club begon aan het seizoen met 6 op 12.

Onuachu speelde bij Southampton dit seizoen enkel nog maar in de EFL Cup. In de eerste vijf wedstrijden van de Engelse tweede klasse kwam hij niet in actie.