Voorzitter KRC Genk treurt om dit aantal gemiste miljoenen door Europees voetbal

KRC Genk begon met de droom om Champions League te spelen. Uiteindelijk moest het tevreden zijn met de Conference League.

De uitschakeling tegen het Zwitserse Servette in de voorronde van de Champions League en de ronde erna tegen Olympiakos in de Europa League was een sportieve ontgoocheling voor KRC Genk.

Volgens voorzitter Peter Croonen hadden de Limburgers beide ploegen moeten kunnen uitschakelen, zodat ze toch minstens in de Europa League hadden gespeeld.

Nu is het Conference League geworden en zelfs dat was een dubbeltje op zijn kant. Voor hetzelfde geld gingen de Limburgers eruit na strafschoppen.

Croonen is echter tevreden met de mooie loting in de Conference League, waarin ze Fiorentina, Ferençvaros en Cukaricki treffen. En in die poule mag KRC Genk ook sportieve ambities hebben om door te stoten.

Enkel het financiële resultaat is minder, want Genk zag heel wat miljoenen aan zijn neus voorbijgaan. De Conference League brengt een pak minder op. “Dat gaat tussen de 4 en 6 miljoen euro zijn. Europa League was 10 miljoen euro en Champions League meer dan 25 miljoen euro”, klinkt het bij TVL.