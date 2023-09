Xavi neemt geen enkel risico voor de confrontatie met Antwerp

Op dinsdag 19 september gaat Antwerp op bezoek bij FC Barcelona. Volgens de Spaanse pers gaat Xavi geen enkel risico nemen.

Antwerp speelt voor het eerst in zijn bestaan Champions League voetbal. Na de kraker tegen AEK Athene mogen ze hun Champions League debuut maken in en tegen FC Barcelona. Een uniek moment in het bestaan van de club.

Xavi neemt geen risico

Volgens de Spaanse pers is Xavi niet van plan om enig risico te nemen. Hij zag en ziet de komende dagen veel van zijn spelers minuten maken tijdens de interlandbreak. Daarom zou hij van plan zijn om te roteren in de wedstrijd tegen Betis Sevilla. Amper 72 uur later volgt de confrontatie met Antwerp.

Nieuwe namen

Zo zouden Íñigo Martínez, Ferran Torres, Fermín, Marcos Alonso of Sergi Roberto wel eens minuten kunnen maken tegen Betis Sevilla zodoende de basiskern fit blijft voor het duel tegen Antwerp. FC Barcelona is namelijk in de laatste twee edities van de Champions League niet verder geraakt dan de groepsronde.

Na La Liga is het nu tijd voor de Champions League

Na de Spaanse titel van vorig seizoen is het volgens de Spaanse pers tijd om terug aan te knopen met de successen in Europa van voordien. "Daarvoor, zelfs tegen een veel zwakker Antwerp, is een FC Barcelona op volledige sterkte nodig", schrijft het Spaanse Sport.