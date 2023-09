Emanuel Emegha heeft niets dan lof voor Marc Overmars en bezorgde hem en Antwerp een mooi cadeau

Antwerp verdiende deze zomer nog een mooie som aan de verkoop van Emanuel Emegha van Sturm Graz aan Strasbourg. Dit dankzij de wijze woorden van de aanvaller aan Marc Overmars.

In januari 2022 haalde Antwerp Emanuel Emegha van Sparta Rotterdam. Verder dan één invalbeurt, op het veld van OH Leuven, kwam de Nederlandse aanvaller niet die werd gekocht voor 2 miljoen euro. De zomer daarop mocht hij al terug vertrekken bij Antwerp.

Marc Overmars heeft oren naar Emanuel Emegha

Vorige zomer deed het Oostenrijkse Sturm Graz een bod van 1,4 miljoen euro en dit werd aanvaardt door de 'Great Old'. Antwerp, en dan vooral Marc Overmars, speelde het slim. Ze namen namelijk een doorverkoopclausule op in de transfers. Dit leverde nog 1,74 miljoen euro bijkomend op voor Antwerp. Al was dit wel ingefluisterd door Emegha zelf.

"Zorg ervoor dat je een goed doorverkooppercentage afdwingt, want ik ga het laten lukken. Daar moest hij (Marc Overmars) wel om lachen, maar hij heeft het wel gedaan en dat heeft Antwerp uiteindelijk nog een mooi bedrag opgeleverd", verklaarde Emegha tegenover het Nederlandse Voetbal International.

Wederzijds respect

Het contact tussen de twee is gebleven verklaarde de Nederlandse aanvaller. "Laatst kreeg ik nog een bericht van hem, dat hij trots op me is en blij voor me is", vertelt de aanvaller, die inmiddels al de eerste maal kon scoren voor Strasbourg en ook zijn debuut voor Jong Oranje heeft gemaakt.