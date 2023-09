Club Brugge-talent Antonio Nusa doet monden openvallen in Noorwegen: "Een jonge Ronaldo"

Antonio Nusa maakte zijn debuut bij de nationale ploeg van Noorwegen en dat was op zijn minst geslaagd. Hij is op dit moment een nog grotere sensatie dan Erling Haaland in zijn thuisland.

Nusa maakte afgelopen donderdag zijn debuut tegen Jordanië. Na elf minuten kon de 18-jarige winger de netten al doen trillen. 20 minuten later was Nusa alweer goed voor een assist en hielp zo zijn team aan een 6-0 overwinning. Na zijn knalprestatie tegen Jordanië, mocht hij dinsdag weer starten tegen Georgië. In deze wedstrijd was hij pas echt bepalend. Door een assist aan Haaland en Martin Odegaard te geven won Noorwegen nipt met 2-1. Eerst was Nusa redelijk onbekend in zijn thuisland, maar nu gaat het zelfs niet meer om Haaland in Noorwegen. Enkel nog Antonio Nusa. Beter dan Haaland en vergeleken met Ronaldo Hij werd zelfs gezien als de beste man op het veld. Hij kreeg van het dagblad Verdens Gang zelfs een 8 op 10. De hoogste score die werd uitgedeeld en daarmee dan ook hoger dan Erling Haaland. In een andere Noorse krant, Aftenposten, werd Nusa alweer de hemel in geprezen. “We zagen een beetje Neymar, veel Ronaldinho en een glimp van een jonge Cristiano Ronaldo in hem.” Mooie woorden voor het goudhaantje van Club Brugge.