Lawrence Visser krijgt absolute kraker voorgeschoteld (en dit zijn de aanduidingen voor de wedstrijd van uw favoriete ploeg)

Dit weekend krijgen we alweer acht interessante wedstrijden op ons bord. Ondertussen zijn ook de aanduidingen voor de zevende speeldag van de Jupiler Pro League alvast gebeurd.

En daarbij kijken we natuurlijk vooral uit naar wie de aanduidingen van de topwedstrijden in handen kunnen krijgen. Lawrence Visser zal misschien het meest in het oog lopen.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/78APG7zFtJ

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaozY pic.twitter.com/hloHLnhYTT