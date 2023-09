Wat een toestanden! Stef Peeters legt uit waarom het niet Anderlecht, Standard of Beveren werd

Stef Peeters verlengde zijn contract niet bij KAS Eupen. De zoektocht naar een nieuwe club liep echter veel moeilijker dan verwacht.

Stef Peeters ging deze zomer op zoek naar een nieuwe club, maar hij was verrast over hoe moeilijk die zoektocht wel liep. “Eenmaal de dertig gepasseerd wordt het blijkbaar moeilijk om in eerste klasse nog een contract voor minstens drie seizoenen te versieren”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Na jarenlang goed te hebben gepresteerd bij Eupen, ging ik er zelf ook vanuit dat er wel iets moois op mijn pad ging komen. Daar heb ik me in vergist.”

Anderlecht en Standard leken twee goede pistes in de Jupiler Pro League. “Met Anderlecht is er nooit contact geweest. Dat klopte dus al niet. Standard heeft me wel een voorstel gedaan voor twee seizoenen. Maar bij hen had ik het gevoel dat alleen Hoefkens me echt wilde. De rest van de club niet, dat bleek ook uit hun voorstel. Ik kon er de helft verdienen van wat spelers kregen die niet eens meer aan de bak kwamen.”

Er kwam een tweede voorstel van de Rouches. “Voor één seizoen met optie, maar toen moest ik ook nog eens wachten tot na het weekend omdat ze eerst nog andere pistes wilden verkennen. Ik werd letterlijk in de wachtkamer gezet. Sorry, maar daar heb ik voor gepast.”

Ook SK Beveren werd niks. “Dat was nog het schoonste van al. Beveren had een contract klaarliggen voor vier jaar en heeft me zelfs een volledige dag mijn testen laten afleggen. Maar op het moment dat er getekend moest worden, was dat contract plots verdwenen en kwamen ze met allerlei aanpassingen in hun voorstel. Nog nooit meegemaakt. Samen met mijn makelaar ben ik toen opgestapt. Dat is geen manier van werken.”