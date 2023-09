Antwerp-sterkhouder weet nu al wat er volgende zomer gaat gebeuren: "Hetzelfde liedje"

Antwerp trekt dinsdag naar Barcelona. The Great Old kon quasi heel zijn kern samenhouden - Avila te na gelaten - en hier en daar nog versterken. Zelfs Jean Butez bleef, ondanks belangstelling van Burnley.

En daar had Toby Alderweireld ook wel iets mee te maken. De verdediger wou met zijn doelman de Champions League in. Maar toch twijfelde Butez, want op zijn 28ste lijkt de trein niet zoveel meer voorbij te gaan komen.

Ontgoocheling is er echter niet. "Ik greep bij Moeskroen ooit naast een transfer naar Club Brugge. Die desillusie heeft toen voor veel frustraties gezorgd, maar heeft mij ook geleerd om kalmer met gelijkaardige situaties om te gaan", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Butez wou ook niet ten alle prijze weg. "Ik voel mij hier goed. Bovendien is mijn vrouw zeven maanden zwanger van ons tweede kindje. Die stabiliteit speelde mee in mijn toekomstplannen. We zijn opnieuw vertrokken voor een seizoen, volgende zomer krijgen we hetzelfde liedje."

En het hoeft ook niet zijn laatste kans te zijn. "Ik stel ook vast dat Teddy Teuma (29) en Junya Ito (30) rond hun dertigste naar de Ligue 1 trokken. 't Is nog niet te laat."