Hein Vanhaezebrouck blikt terug op positieve transferperiode, maar ziet pittige periode aankomen: "Weliswaar niet genoeg"

Voor KAA Gent was het voorbije transferperiode zaak om hun dodelijk spitsenduo aan boord te houden. Dat is ook gelukt.

Hein Vanhaezebrouck blikt voor Het Nieuwsblad terug op een geslaagde transferperiode. “Ik beoordeel onze transferperiode vrij positief. Ik heb geen ontgoocheling bespeurd bij Gift. Ik denk alleen dat hij beseft dat hij zal moeten knokken voor zijn plaats, zowel bij ons als de nationale ploeg. Dat was er ook aan te zien en dat is een goed teken. Dagelijks moet er hard gewerkt worden. Hopelijk verbetert hij ook op dat punt.”

Ook Cuypers bleef De Buffalo's trouw. Bologna trok lange tijd aan zijn mouw. "Tegen Brugge toonde hij al dat hij opnieuw volledig gefocust is op AA Gent. Je merkte toch vooral in de wedstrijden dat dit speelde. Hij en Gift lopen niet elke dag met het hoofd in de wolken, maar tijdens een match voelde je dat het niet was dan wat we gewoon zijn van Orban en Cuypers.”

Toch is de hoofdcoach niet helemaal tevreden. “Alleen hebben we wat weinig volk. We maakten bewuste keuzes op het gebied van de jongens die we haalden. We lieten – vorig jaar ook al – heel wat jongens vertrekken. Ook deze zomer. We konden die vervangen door jonge en nieuwe talenten. Weliswaar niet genoeg.”