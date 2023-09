Silvio Proto weet zeker dat er een ophefmakende wissel in de basiself van Anderlecht zal gebeuren

Anderlecht zal zich momenteel even moeten bezighouden met een luxeprobleem. Welke van de twee gehaalde doelmannen zal nu worden opgesteld?

Anderlecht haalde zowel Maxime Dupé als Kasper Schmeichel. Volgens veel voetbalfans allemaal wat overbodig. Je kan immers toch maar één keeper in doel zetten. Maar nu komt het echte luxeprobleem voor de Brusselaars. Zal Dupé die als eerste aankwam het vertrouwen krijgen? Of komt sensatietransfer Schmeichel tussen de palen?

Voor Silvio Proto is het in ieder geval al duidelijk wie het voordeel krijgt. "In mijn ogen is er geen vorm van twijfel. Schmeichel zal titularis worden en zonder twijfel al tegen Kortrijk. De titularis van de Deense nationale ploeg komt met zo'n palmares niet af om tweede keuze te worden. Het is hard voor Dupé, die op voorhand al veroordeeld lijkt", vertelde hij bij Sudpresse.

Schmeichel heeft al een geweldige carrière achter zich. Hij speelde meer dan tien jaar bij Leicester City, waar hij mee voor het verrassende kampioenenjaar kon zorgen. In 2022 trok hij dan naar Nice voor een nieuw avontuur. En een jaar later koos hij ervoor om Anderlecht te gaan helpen voor een bijzonder laag loon.