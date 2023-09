Sportief directeur van Standard doet onthulling over Hoefkens na bewogen periode

Standard heeft de start van dit seizoen volledig gemist. De Luikse club pakte 3 op 18 en staat daarmee in de degradatiezone. Toch hoeft Carl Hoefkens nog niet meteen te vrezen voor zijn positie.

Nu doet Sportief directeur van de Rouches, Fergal Harkin, een onthulling over Carl Hoefkens na een bewogen periode bij de club. Zo bevestigde hij aan Het Laatste Nieuws dat Hoefkens gefrustreerd werd toen er geen nieuwe versterking kwam.

Volgens Harkin moet er in ieder geval niet getwijfeld worden aan de positie van Hoefkens binnen de club. "Carl is en blijft de juiste man voor ons. Daar ben ik al zeker van sinds ik hem voor het eerst ontmoette. Ik hou van zijn manier van werken, van zijn voetbalideeën, hoe hij wil spelen, hoe hij spelers wil laten ontwikkelen", vertelde Harkin bij Het Laatste Nieuws.

De werkethiek van Hoefkens wordt flink op prijs gesteld bij Standard. "Carl is een workaholic. Een jonge coach met een enorm potentieel. Hij is de eerste die hier 's morgens de parking oprijdt en hij is de laatste om naar huis te gaan. Zelfs op een vrije dag kijkt hij naar wedstrijden.

De relatie tussen de twee mag dan ook niet onderschat worden. "Hij sms't me over interessante spelers, over hoe hij de dingen wil aanpakken. Carl is vastberaden. We hebben een eerlijke en open relatie. Voor een sportief directeur is dat belangrijk."