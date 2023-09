Vermeeren kan zijn sollicitatie dinsdag nog wat meer kracht bijzetten, Xavi houdt hem al een jaar in de gaten

't Is reikhalzend uitkijken naar het begin van de Champions League-campagne van Antwerp. The Great Old krijgt meteen een fantastische affiche om af te trappen: Barcelona. Voor de Catalaanse trainer Xavi is het trouwens een goeie kans om een mogelijk target in het oog te houden.

Vanavond speelt Antwerp nog tegen Westerlo, maar de ogen zijn ook al gericht op Barça. Ook Xavi zal de match in het Kuipje wellicht zien. Om de tegenstander te scouten, maar ook om Arthur Vermeeren nog eens aan het werk te zien. Het zou niet de eerste keer zijn dat Xavi video's bekijkt van de 18-jarige middenvelder, want hij ziet in hem een mogelijke vervanger voor Oriol Romeu. Vermeeren staat al sinds vorig seizoen op het lijstje van Barcelona en er werden al verschillende keren scouts gestuurd. In de Catalaanse krant El Mundo Deportivo staat trouwens te lezen dat de rapporten van die scouts telkens zeer positief waren. Hij wordt zelfs vergeleken met Andrés Iniesta, wat zeker kan tellen. Maar ze zijn niet alleen in de strijd om Vermeeren, want ook Liverpool, Ajax, Brighton, Man U en Leipzig stuurden al regelmatig scouts.