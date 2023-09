Ex-Clubspelers vol lof over goudhaantje: "Wie tegen hem moet spelen, heeft maar beter een Dafalgan bij zich"

Zowel in clubverband als internationaal is Antonio Nusa dit seizoen helemaal aan het doorbreken. Clinton Mata en Noa Lang haalden dan ook de loftrompet boven voor hun voormalige ploeggenoot.

Clinton Mata was als een soort mentor voor Nusa bij Club Brugge. Op het veld, maar ook op het trainingsveld, waar hij hem aanmoedigde zo veel mogelijk het één-op-één duel op te zoeken. "Soms lukte het hem ook om me te dribbelen, wat me blij maakte. Maar even goed ging ik bewust hard in duel. Om hem te laten voelen hoe verdedigers kunnen zijn", legt de Belgische Angolees uit aan Het Laatste Nieuws.

Intussen is Nusa volledig los bij Club, en voorspelt Mata dat hij het helemaal zal waarmaken. "Kijk, geloof me: geen enkele verdediger in België is in staat om Nusa te stoppen. Wie tegen hem moet spelen, zorgt maar beter dat hij goed is uitgeslapen, veel water heeft gedronken en een Dafalgan bij zich heeft, want Nusa zal de wereldtop halen", is hij overtuigd.

Ook Noa Lang kwam met bijzonder lovende woorden voor zijn opvolger. “Toen hij arriveerde bij Club durfde hij niet eens ‘hallo’ te zeggen. Maar na de eerste bal die hij raakte, zei ik: ‘Deze jongen is gruwelijk, man.”