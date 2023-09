Johan Boskamp spreekt klare taal over terugkeer van Alderweireld bij Rode Duivels

De Rode Duivels konden tijdens de voorbije interlandbreak twee keer de nul houden. Toch wordt hard geroepen voor een terugkeer van Toby Alderweireld.

De nationale ploeg won van Azerbeidzjan en Estland en kreeg geen doelpunt tegen. Toch is het vertrouwen in de verdediging van de Rode Duivels niet bepaald groot.

“Jantje Vertonghen was veruit de beste”, zegt Johan Boskamp aan Het Belang van Limbug. “De rest van de verdediging liet al eens een steekje vallen. Woutje Faes is op z'n best in een laag blok, maar als hij hoger moet verdedigen heeft ie het soms moeilijk. En dan krijg je natuurlijk dat gezeik dat Toby moet terugkomen.”

Johan Boskamp weet niet of dat zomaar zal gebeuren. “Dat moet Toby zelf beslissen. Hij heeft er zelf een punt achter gezet. Maar als hij zich moest bedenken, dan denk ik wel dat Tedesco hem opnieuw gaat selecteren. Jantje en Toby zijn zo een ontzettend slim duo.”

Of je daarmee het EK wint, dat is nog een ander paar mouwen. “Ik stel me alleen de vraag of dat genoeg is tegen de absolute toplanden. Vergeet niet dat zij voor het WK nog bakken kritiek kregen omdat ze zogezegd te oud en te traag waren. En nu roept iedereen plots om Toby zijn terugkeer, na wedstrijden tegen Azerbeidzjan en Estland godbetert. Voetbal blijft toch een raar spelletje.”