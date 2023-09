Maxim De Cuyper over niet-selectie Rode Duivels: "Dat was..."

Maxim De Cuyper kreeg tijdens de interlandbreak enkele dagen vrijaf. Al had hij liever bij selectie van de Rode Duivels gezeten.

Het gaat hard voor Maxim De Cuyper. Na zijn competitiestart met Club Brugge verdiende hij zeker een plaatsje in de selectie van Domenico Tedesco.

De Duitser sprak echter dat het grote werk nog wat te vroeg kwam voor De Cuyper. De speler van blauwzwart moet lachen met die uitspraak van de bondscoach.

“Die uitspraak was…”, en dan denkt De Cuyper even heel goed na bij de Krant van West-Vlaanderen vooraleer hij het juiste woord vindt.

“Opvallend”, voegt De Cuyper er na een tijdje aan toe. “Uiteraard is het een droom om voor de Rode Duivels te spelen en als je in de preselectie zit, is er hoop – zeker als je bij een topploeg speelt, maar ik bekijk het anders.”

Toch is de Rode Duivels niet hetgeen voor De Cuyper op dit moment het verschil zal maken, zo beseft hij maar al te goed. “Ik moet nu vooral doen wat ik moet doen, namelijk sterk presteren bij Club Brugge. Dat ik het hier goed doe, is het allerbelangrijkste. De rest is bonus.”