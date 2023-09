🎥 Doelman van Lazio doet een Bolatje voor zijn team

Vaak zien we in de slotfase van de wedstrijd een doelman mee naar voren trekken in een poging alsnog te scoren, al levert dat vaak niets op. Maar dinsdagavond was het toch prijs voor Ivan Provedel van Lazio.

Met nog enkele seconden te spelen tegen Atletico Madrid in de eerste match van de Champions League ging Provedel er helemaal voor. Op aangeven van Luis Alberto kopte hij heerlijk in doel en maakte er 1-1 van.

Het doelpunt doet denken aan dat van Sinan Bolat eind 2009. Toen scoorde hij voor Standard tegen AZ Alkmaar. Die goal leverde de Rouches de derde plaats in de groep op, waardoor het team kon overwinteren.

📅 #OTD in 2009, Sinan Bolat joined an exclusive club by becoming the 3rd goalkeeper in history to score in the #UCL! #MondayMotivaton | @Standard_RSCL pic.twitter.com/isjdl1cQE9