"Meest onderschatte speler van België, die kan gemakkelijk mee in Premier League"

Gemiste kansen en opportuniteiten? Ook in het voetbal zijn er heel wat van die gevallen.

Iemand die zijn kansen alvast niet laten schieten heeft is Andreas Pereira. De Braziliaan met ook een Belgisch paspoort speelt momenteel bij Fulham in de Premier League.

Geboren in Duffel koos de man die ondertussen volgens Transfermarkt 18 miljoen euro waard is al snel voor het buitenland. Via PSV kwam hij bij Manchester United terecht. Diverse uitleenbeurten later kwam hij in 2022 uiteindelijk bij Fulham terecht.

Pereira voelt zich nog altijd goed Belg en onderhoudt ook de nodige contacten met ons land. Zo heeft hij geregeld contact met Bryan Heynen van KRC Genk.

“Of hij de meest onderschatte speler is van België? 100 procent, dat denk ik wel ja. Die zou gemakkelijk in Premier League meekunnen”, is Pereira heel erg duidelijk over Heynen in ‘Not so frequently asked questions’ bij Dave Peters.

Een gemiste kans voor Heynen? Hij beseft al een tijdje dat hij naar het buitenland moet trekken om een volgende stap in zijn carrière te maken. Het zou het alleszins wat gemakkelijker maken om een plekje bij de Rode Duivels af te dwingen.