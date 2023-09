Slechte beurt in Champions League? 'Na Barça en United meldt derde Europese topclub zich bij Antwerp voor Vermeeren'

Het debuut in de Champions League was voor Antwerp FC en Arthur Vermeeren geen feestelijke avond. Dat wil echter niet zeggen dat de interesse in de middenvelder bekoeld is. Integendeel.

De voorbije maanden werd al gewag gemaakt van interesse van Manchester United en FC Barcelona voor Arthur Vermeeren. De pandoering van Antwerp FC op het veld van Barça heeft daar géén verandering in gebracht. Meer zelfs: volgens de Spaanse media heeft er zich een derde geïnteresseerde topclub gemeld. Ook Atlético Madrid wil zich deze zomer mengen in de strijd om de handtekening van het 18-jarige jeugdproduct van The Great Old. Géén wintertransfer Voor het stamnummer één is een vertrek deze winter uitgesloten. Ook de speler zelf beseft dat het geen kwaad kan om de komende maanden te rijpen op de Bosuil. En dan staan alle deuren wagenwijd open om deze zomer een keuze te maken.