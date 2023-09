Moet Ronny Deila tegen Anderlecht twee sterkhouders missen? "We weten het nog niet"

Op de persconferentie voor Anderlecht kwam Ronny Deila nog even terug op twee probleemgevallen.

Zo waren Philip Zinckernagel en Antonio Nusa er niet bij tegen Besiktas, en kan de coach geen sluitend antwoord geven of dat tegen Anderlecht wel het geval is. “We moeten het dag per dag bekijken, en dan hakken we de knoop door.”

Voor Zinckernagel ziet het er in ieder geval bijhoorlijk uit. De aanvallende middenvelder/flankaanvaller moest wegens ziekte afhaken voor het duel met Besiktas. “Het leek ons beter om hem met Anderlecht in het achterhoofd rust te gunnen", aldus Deila.

Voor Nusa ziet het er minder goed uit. De jonge flankaanvaller sukkelt met problemen aan de rug. Hij onderging woensdagavond nog een scan. Starten wordt sowieso moeilijk, een plaatsje op de bank - als breekijzer, zoals tegen Charleroi? - lijkt meer aangewezen.