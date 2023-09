Riemer geeft aan wat hij wil veranderen in zijn team: "Kwaad? Ja, maar ik heb de 24u-regel"

Brian Riemer was vorige zondag kwaad en dat hebben zijn spelers meteen na de match geweten. Tegen Club Brugge wil hij niet meer dezelfde fouten zien. "Ik kan verliezen als de tegenstander beter is in één of ander onderdeel. Dat kan gebeuren. Ik wil nooit nog van onszelf verliezen."

Brian, wat bedoel je daarmee?

"Heb je gisteren Brighton-AEK gezien? Brighton had die wedstrijd altijd moeten winnen, maar AEK was gewoon beter op stilstaande fases. Zo kan je verliezen tegen een team dat iets beter kan. Maar dat was bij ons niet het geval. We verloren van onszelf door al die domme individuele fouten. Ik was boos ja, maar dat was omdat ik wilde dat de spelers dat voelden."

Hebben ze dat heel de week mogen horen?

"Nee, want ik heb een 24u-regel. Je mag 24u blij zijn met winst of 24u boos om verlies, daarna moet de focus weer op de volgende match. Ik leef daar zelf ook bij."

Zeno Debast is zondag niet geschorst. Zal hij die fout nog maken?

"Iedereen had wel dezelfde mening zeker? Waarom laat je die bal niet gewoon binnen gaan? Dan sta je met elf en ga je nog wel kansen creëren. Maar Zeno is een jonge speler en maakte die beslissing in een fractie van een seconde. Dom, maar daar leer je van. Die ervaring heeft hij nu ook. Ik ben zeker dat hij het niet meer zal doen."

Je bent wel blij dat hij erbij is, want veel verdedigers zijn er nu ook niet?

"Het is wel nieuw voor mij. (lacht) In Engeland was het heel duidelijk: rood is één of drie speeldagen schorsing. Maar ik vind het wel goed dat elke situatie apart wordt beoordeeld. Hij pakte rood en er werd een penalty gefloten. Hoeveel meer moet je nog gestraft worden?"

Nu, het probleem ligt niet achteraan, maar wel in de aanval. Moet Dolberg niet meer steun krijgen? Denk je aan een echte 'nummer 10'?

"Ik ben het ermee eens dat er meer connectie met Dolberg moet komen. Daar werken we ook aan. Flips speelde al als 'tien', maar bij hem is er een taalbarrière. Hij begrijpt me niet altijd, dat is nog wat moeilijk. En Thorgan is hier pas een dikke week. We werken hard om hem in het elftal te krijgen."

"Maar die connecties, dat is de laatste stap in het proces om een team te vormen. De communicatie moet beter en ze moeten leren waar hun ploegmaats de bal willen hebben en waar ze gaan lopen. Dat proberen we te versnellen. Maar we hadden dan ook nog eens twee backs die geblesseerd waren (Patris en Augustinsson). Dan kan je op training niet zien wie in welke situatie het sterkst is."

Zondag komt Club Brugge, die waren redelijk indrukwekkend donderdag, al wonnen ze niet.

"Ze hebben ook wel al zeven matchen geen clean sheet. Maar het is duidelijk dat ze veel individuele kwaliteiten vooraan hebben. Vanaken komt makkelijk in de box. Ze hebben met Thiago een sterke aanvaller die verdedigers aan de praat houdt. Ze hebben 'tricky wingers'. Ik weet met welke vuurkracht ze naar hier afzakken. Het is één van de sterkste ploegen in België."

Gaat die Europese midweekmatch een invloed hebben?

"Club Brugge is heel ervaren in Europa. Dat effect waar jij over praat, is groter als je nieuw bent in die drie matchen per week. Ik ben zeker dat ze 100 procent klaar zullen zijn. Ik zag een statistiek dat we maar één match wonnen in de laatste 15 wedstrijden. Zondag is een nieuwe kans."