Thorsten Fink wilde ex-Rode Duivel naar STVV loodsen

Thorsten Fink is goed begonnen aan het seizoen met STVV. Eventjes zag het er ook naar uit dat hij een ex-Rode Duivel naast zich zou krijgen.

Thorsten Fink is sinds dit seizoen de trainer van STVV. De ex-speler van het grote Bayern München heeft in zijn leven al aardig wat voetbalwatertjes doorzwommen.

Zo was hij ook trainer bij Vissel Kobe in Japan, waar hij wereldsterren als Iniesta, Podolski en Villa onder zijn hoede had. Een stevig verschil met STVV.

“Ik werk graag met jonge spelers, maar ben ook geen jeugdcoach - de opleiding doen anderen beter. Maar als ze 17 of 18 jaar zijn, kan ik ze helpen ontwikkelen met advies”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Aan Iniesta had ik natuurlijk niets meer te zeggen op voetbalgebied, wat zou ik hem tactisch nog kunnen leren? En toch luisterde hij altijd. Ik heb nog een goed contact met hem, ook met Thomas Vermaelen, die toen in Kobe speelde.”

Die werd zelfs gelinkt aan een transfer naar STVV. “Ik heb hem één keer gebeld, er was sprake van dat hij misschien naar mij kon komen als assistent. Maar ik denk dat hij zelf hoofdtrainer wil zijn.”