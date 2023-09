Kyriani Sabbe op korte termijn Rode Duivel? Van Der Elst ziet de problemen

Kyriani Sabbe is sterk bezig bij Club Brugge. Er wordt zelfs al gesproken over een selectie voor de Rode Duivels.

Kyriani Sabbe is goed bezig al stootte hij tegen Besiktas ook al snel op zijn limieten, zo zag analist Franky Van Der Elst afgelopen donderdag ook wel.

“Sabbe durft te voetballen en heeft een goeie laatste pass. Door zijn lage zwaartepunt is hij ook ambetant om mee in duel te gaan”, klinkt het bij Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

“Maar tegen Besiktas was het bobijntje snel af. Er is een fase geweest – minuut 37 – waarin het al met minder snelheid was toen ik dacht: allee, nu moet ge gaan!”

Het probleem is dat hij sneller en sterker moet worden, als hij op termijn de selectie van de nationale ploeg wil halen, zo voegt Van Der Elst er nog aan toe.

“Pas op, hij staat al stevig op zijn benen. Maar tegen AA Gent had hij wel problemen met Archie Brown. Als back moet je ook kunnen verdedigen en daar zag je dat dat nog een probleem kan zijn. Kom, als ‘korte termijn’ een jaar of drie is, wil ik er nog in meegaan.”