Een paar opvallende namen circuleren bij KV Kortrijk om Edward Still op te volgen

Na de 2 op 24 zette KV Kortrijk maandag trainer Edward Still aan de deur. Dat zat eraan te komen. Voor de West-Vlamingen wordt het nu een zoektocht naar de vijfde coach op 15 maanden.

Veel continuïteit is er nog niet geweest in Kortrijk de laatste jaren. KVK had ook in het tussenseizoen de nodige problemen nadat vrijwel alle bazen er opstapten. Het duurde even voor er transfers konden worden gedaan en Kortrijk begon de competitie met een achterstand.

Edward Still betaalde daar dus intussen het gelag voor. Een pijnlijke vaststelling voor de 32-jarige coach, maar Kortrijk was misschien wel een riskante keuze.

In het Guldensporenstadion gaan ze nu op zoek naar een opvolger en de namen van Glen De Boeck en Besnik Hasi circuleren reeds. De Boeck zit al sinds 2019 zonder club na zijn avontuur bij Lokeren. Hasi was zondag nog in het Lotto Park als analist voor de topper. Een terugkeer van Bernd Storck zou niet aan de orde zijn.