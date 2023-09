Scheidsrechtersbaas geeft opmerkelijke uitleg aan rode kaart voor Gift Orban

Hein Vanhaezebrouck was absoluut niet tevreden met de arbitrage tijdens Gent-Eupen. Hij zag Gift Orban een rode kaart krijgen omdat hij zijn verdediger - die aan zijn lijf hing - van zich afduwde. Scheidsrechtersbaas Bertrand Layec gaf er meer uitleg over.

Eerst en vooral: je zag aan de twijfelende houding van Layec dat het een situatie was die voor verschillende interpretaties vatbaar was. "Ja, de verdediger laat zich theatraal vallen, maar het was een duw en die valt in de categorie van gewelddadig gedrag en is bestrafbaar met rood", aldus Layec.

Hein Vanhaezebrouck argumenteerde dat er dan wel veel rode kaarten moeten getrokken worden als een speler zich wil losrukken van een verdediger die hem vasthoudt. "Hij moet die geste niet doen", aldus Layec.

Al zal er binnenkort weer met een vergrootglas naar soortgelijke fases gekeken worden als we Vanhaezebrouck een beetje kennen. "Het was de vierde ref die het incident zag en het meldde aan Jan Boterberg, want hij had het niet gezien. Dus dat is goed werk van de vierde ref", voegde Layec er nog aan toe.